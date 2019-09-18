На Сумщине создана 37-ая ОТГ

Это означает завершение процедуры присоединения в соответствии с Законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и создание Ахтырской городской объединенной территориальной громады.
Новая 37-я ОТГ, в состав которой вошли город Ахтырка и села Большое Озеро, Залужаны, Казатин, Пристань, Старая Ивановка, Будное, Климентово, Пески, Подол и Сосенка, стала четвертой громадой Сумщины, созданной вокруг города областного значения. Другими ОТГ, созданные вокруг городов областного значения нашей области, являются Сумская, Конотопская и Шосткинская объединены громады.
После создания Ахтырского городского ОТГ в Сумской области будут работать 37 объединенных громад, а еще две, Путивльская и Терновская, ждут назначения первых выборов, сообщает Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины.
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