Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19109

МОН пропонує для громадського обговорення проект нової редакції українського правопису

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект нової редакції Українського правопису.

Українська національна комісія з питань правопису, склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 416, пропонує до уваги громадськості проект нової редакції Українського правопису, розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового та культурного життя. Правописна комісія виходила із розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

Правописна комісія розраховує на уважне прочитання, конструктивні пропозиції і доброзичливу критику всіх зацікавлених користувачів і знавців української мови.

Зауваження та пропозиції до проекту нової редакції Українського правопису просимо надсилати до 15 вересня 2018 року на електронну адресу секретаря Української національної комісії з питань правопису Шевченко Лариси Леонідівни: e-mail:   larisa_shevchenko@ukr.net.

Общество Наука Украинский язык
view counter

По тематике

19.07.2018 11:36

Сумские ученые получили президентские гранты

Гранты Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год назначены двум ученым Сумского государственного университета....

Ученые СумГУ успешно представили два проекта на «Sikorsky Challenge - 2018»
12.07.2018 11:17

Ученые СумГУ успешно представили два проекта на «Sikorsky Challenge - 2018»

5–6 июля в рамках торжественного выпуска Украинской сети стартап-школ «Sikorsky Challenge» в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского прошли мероприятия,...

09.07.2018 08:36

Сумчан запрошують на публічну консультацію щодо сприяння розвитку української мови

У вівторок, 10 липня, сумчан чекатимуть у приміщенні Агенції промоції «Суми», де відбуватиметься публічна консультація щодо сприяння розвитку української мови...

06.07.2018 16:06

Сумчан запрошують на публічну консультацію щодо сприяння розвитку української мови

У вівторок, 10 липня, сумчан чекатимуть у приміщенні Агенції промоції «Суми», де відбуватиметься публічна консультація щодо сприяння розвитку української мови...

14.06.2018 09:47

Сумской ученый представил уникальный стартап в Швеции

Недавно в шведском городе Мальме состоялся всемирный конкурс стартапов Packbridge....

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
Ночью на Сумщине горел сеновал
Сегодня 16:52
Центры первичной медико-санитарной помощи Сум заключили договоры Национальной службой здоровья Украины
Сегодня 16:41
Мэру Сум указали на опасную подпорную стену под его окнами
Сегодня 15:58
В Конотопе отменена закупка работ за госсредства на сумму почти 13 млн грн
Сегодня 15:26
МОН пропонує для громадського обговорення проект нової редакції українського правопису
Сегодня 15:19
«Укрэнерго» в проекте инвестпрограммы предусмотрели почти 210 миллионов для Сумщины
Сегодня 14:44
Сумщина снова занимает восьмое место в рейтинге Минрегиона по формированию ОТГ
Сегодня 14:04
В Сейме нашли 27 снарядов
Сегодня 13:59
В Ахтырке поймали наркоагрария
Сегодня 13:34
Проводник поезда скрыл от контроля почти полсотни пар спортивной обуви
Сегодня 13:02
На Сумщине на взятке задержали старшего уполномоченного Госпенитенциарной службы
Сегодня 12:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.