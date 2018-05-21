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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58184

Мэру Сум указали на опасную подпорную стену под его окнами

Возле аварийной подпорной стены на пл. Независимости появилась надпись «Лисенко: можливі жертви!»

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Александр Лищинский.

«Появились на лестнице напротив обладминистрации надписи «Лисенко: можливі жертви!" и "Небезпечна зона!". Подождём реакцию медиа-сообщества и уважаемого мэра. Как быстро будет ликвидирована опасность обрушения подпорной стены?

Напоминаю, что речь в данном случае идёт только о срочном разборе бетонных блоков, готовых обрушиться в любую минуту и погрести (от слова «погребение») под собой несчастных прохожих. Или хотя бы, пока нет сил на ремонт стены, капитально огородить «Опасную зону», - написал сумчанин еще в понедельник, 13 августа, но реакции пока не последовало.

Напомним: еще в марте директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко говорил, что работы здесь начнутся в июле. Уже август…

Общество Надписи на дорогах Подпорная стена
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