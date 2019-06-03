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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51267

В Сумах взялись-таки за подпорную стенку возле гимназии №1

Сегодня, 9 августа, в Сумах возле гимназии № 1 начались работы по реконструкции подпорной стены, которая была подтоплена ливнями еще осенью 2017 года.

Работы проводит ООО «Гольфстрим». Согласно заключенного с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета, работы должны быть выполнены до конца 2019 года. А начаться еще в мае. Стоимость работ – 1 390 982 грн.

Напомним: после падения блоков стены и нескольких тополей, городские власти за 20 месяцев смогли только передвинуть блоки да срезать деревья.

Напомним: в 2017 году, буквально за несколько месяцев до разрушения стены в реконструкцию школьного стадиона было вложено 1,5 млн грн государственных средств, однако из-за падения подпорной стенки он до сих пор не введен в эксплуатацию. О второй очереди даже не идет речь.

Общество Гимназия №1 Подпорная стена Школа № 12
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