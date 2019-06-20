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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах ушел из жизни заведующий хирургическим отделением 5-й горбольницы

8 августа на 43-ем году жизни остановилось сердце заведующего хирургическим отделением №2 горбольницы № 5 Пазинюка Богдана Олеговича.

Родился Богдан Олегович 27 мая 1977 года в городе Сумы. В 2000 году окончил медицинский факультет Сумского государственного университета по специальности «Лечебное дело». Имел высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия».

Трудовую деятельность начал в августе 2000 года в должности врача-интерна Бурынской районной больницы.

В 2002 году был принят на должность врача-хирурга в Сумской городской клинической больницы №5.

Учитывая практический опыт, ответственность и трудолюбие в 2012 году был назначен исполняющим обязанности заместителя главного врача по лечебно-профилактической помощи аппарата управления.

С июля 2014 года - заведующий хирургическим отделением №2, врач-хирург.

За период работы в КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проявил себя высококвалифицированным специалистом, отзывчивым и порядочным человеком.

На всех должностях зарекомендовал себя компетентным специалистом, способным руководителем и организатором.

За добросовестный труд и ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям он неоднократно награждался грамотами отдела здравоохранения Сумского городского совета и больницы.

На своем пути ему пришлось пройти достойную жизненную и профессиональную школу, сформировав прекрасные человеческие качества, вызывали искреннее уважение у коллег и пациентов.

Общий стаж работы составляет - 19 лет.

Стаж работы в коллективе - 17 лет.

Светлая память о Богдане Олеговича навсегда сохранится в сердцах его коллег. Передаем наше глубокое соболезнование родным и близким. Мы искренне разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами и поддерживаем вас в час скорби, сообщает администрация КУ СМКЛ №5.

«Данкор» присоединяется ку соболезнованиям.

Общество Врач Горбольница № 5 Утрата
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