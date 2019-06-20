В Сумах ушел из жизни заведующий хирургическим отделением 5-й горбольницы

Родился Богдан Олегович 27 мая 1977 года в городе Сумы. В 2000 году окончил медицинский факультет Сумского государственного университета по специальности «Лечебное дело». Имел высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия».
Трудовую деятельность начал в августе 2000 года в должности врача-интерна Бурынской районной больницы.
В 2002 году был принят на должность врача-хирурга в Сумской городской клинической больницы №5.
Учитывая практический опыт, ответственность и трудолюбие в 2012 году был назначен исполняющим обязанности заместителя главного врача по лечебно-профилактической помощи аппарата управления.
С июля 2014 года - заведующий хирургическим отделением №2, врач-хирург.
За период работы в КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проявил себя высококвалифицированным специалистом, отзывчивым и порядочным человеком.
На всех должностях зарекомендовал себя компетентным специалистом, способным руководителем и организатором.
За добросовестный труд и ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям он неоднократно награждался грамотами отдела здравоохранения Сумского городского совета и больницы.
На своем пути ему пришлось пройти достойную жизненную и профессиональную школу, сформировав прекрасные человеческие качества, вызывали искреннее уважение у коллег и пациентов.
Общий стаж работы составляет - 19 лет.
Стаж работы в коллективе - 17 лет.
Светлая память о Богдане Олеговича навсегда сохранится в сердцах его коллег. Передаем наше глубокое соболезнование родным и близким. Мы искренне разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами и поддерживаем вас в час скорби, сообщает администрация КУ СМКЛ №5.
«Данкор» присоединяется ку соболезнованиям.
30 июля в г. Сумы состоялись тактико-специальные учения на базе Сумской городской клинической больницы № 5....
27 июля стало известно о смерти главы Ковпаковского райсуда г. Сумы Олега Чернобая....
Ветеран Максим Ладыка был командиром орудия....
Сьогодні, 22 липня, перестало битися серце члена Національної Спілки художників України, заслуженого художника України, викладача Охтирської дитячої художньої школи ім....
Трагический случай произошел сегодня, 20 июня, в Верхнесыроватском сельском совете....