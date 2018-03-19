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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43182

Чем дышат сумчане: состояние загрязнения атмосферного воздуха в июле

Горотдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в июле.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В июле отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение месяца было отобрано и проанализировано 1354 пробы.

Среднемесячные концентрации пыли превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,7 раза, диоксида азота - в 1,6 раза, формальдегида - в 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации по пыли в 1,2 раза зафиксированы 19 июля при штиле на посту наблюдения № 5 и 26 июля при восточном направлении ветра со скоростью 2 м/с на посту наблюдения № 3.

По сравнению с июнем увеличилась среднемесячная концентрация пыли и формальдегида, уровень загрязнения диоксидом азота, оксидом азота, диоксидом серы, оксидом углерода уменьшился, а аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в июле не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон составлял 12-15 мкР/ч и не превышал допустимых значений.

Общество Загрязнение воздуха
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