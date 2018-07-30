В Сумах в аварии с полицией пострадали пешеходы (фото) Сегодня, 19 августа, около 14.30 на перекрестке ул. Петропавловской и Перекопской автомобиль полиции стал участником ДТП.

По предварительным данным прокуратуры, автомобиль патрульной полиции ехал в сторону центра в то время, как по Перекопской ехала Ауди в сторону Кондратьева. Произошло столкновение. Ауди ударила в бок полицейское авто, в результате авто патрульных перевернулось. Количество пострадавших уточняется. Госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход, но очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо.