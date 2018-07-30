В Сумах в аварии с полицией пострадали пешеходы (фото)

По предварительным данным прокуратуры, автомобиль патрульной полиции ехал в сторону центра в то время, как по Перекопской ехала Ауди в сторону Кондратьева. Произошло столкновение. Ауди ударила в бок полицейское авто, в результате авто патрульных перевернулось. Количество пострадавших уточняется. Госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход, но очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо.
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Землячок
Сам аварию не видел, но слышал удар, был на месте через минуту. На тротуаре лежали 4 человека, которые до этого стояли на светофоре. Это ужас!!! Девушку-полицейскую вырезали из перевернутого авто спасатели. Вроде, все подавали признаки жизни. Водителя и пассажирку Ауди спасли подушки. По свидетельству очевидцев, парень ехал на зеленый. Полиция включила сирену практически одновременно с ударом. Вина 100 % аваковских "орлов"