В Сумах прошли биатлонные соревнования 19-20 августа в Токарях прошли традиционные соревнования по летнему биатлону памяти Романа Звонкова.

В них приняли участие почти 100 участников из Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Львовской областей и Киева. В первый день бежали спринт.

Результаты:

Женщины

1. Виктория Ермакова (Сумская) 20:48,0 (1)

2. Елена Токарь (Сумская) +1:24,6 (1)

3. Татьяна Баранюк (Сумская) +2:02,3 (2)

Мужчины

1. Денис Насыко (Сумская) 22:30,5 (2)

2. Юрий Сытник (Харьковская) +22,6 (2)

3. Богдан Буров (Сумская) +3:05,9 (3)

Старшие девушки

1. Екатерина Свинаренко (Сумская) 21:43,1 (4)

2. Лилия Стеблина (Киев) +1:04,4 (4)

3. Анастасия Дидоренко (Сумская) +1:17,9 (5)

Старшие юноши

1. Дмитрий Грущак (Сумская) 18:21,3 (

2. Владимир Кошман (Сумская) +3,9 (1)

3. Влад Гончеревский (Сумская) +28,7 (3)

Девушки

1. Татьяна Продан (Сумская) 16:34,8 (2)

2. Юлия Городна (Львовская) +43,2 (2)

3. Варвара Зеленская (Сумская) +1:42,4 (1)

Юноши

1. Степан Кинаш (Харьковская) 17:44,9 (2)

2. Максим Заровный (Черниговская) +49,3 (3)

3. Евгений Малышев (Харьковская) +1:20,6 (3)

Младшие девушки

1. Дарья Скрябина (Киев) 18:00,2 (4)

2. Ксения Кравченко (Сумская) +36,0 (5)

3. Елизавета Давыдова (Сумская) +59,4 (1)

Младшие юноши

1. Владислав Горбащенко (Киев) 16:41,5 (2)

2. Сергей Супрун (Сумская) +51,2 (4)

3. Александр Кошовец (Черниговская) +1:00,4 (5)