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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошли биатлонные соревнования

19-20 августа в Токарях прошли традиционные соревнования по летнему биатлону памяти Романа Звонкова.

В них приняли участие почти 100 участников из Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Львовской областей и Киева. В первый день бежали спринт.

Результаты:

Женщины

1. Виктория Ермакова (Сумская) 20:48,0 (1)

2. Елена Токарь (Сумская)  +1:24,6 (1)

3. Татьяна Баранюк (Сумская)  +2:02,3 (2)

Мужчины

1. Денис Насыко (Сумская) 22:30,5 (2)

2. Юрий Сытник (Харьковская) +22,6 (2)

3. Богдан Буров (Сумская)  +3:05,9 (3)

Старшие девушки

1. Екатерина Свинаренко (Сумская)  21:43,1 (4)

2. Лилия Стеблина (Киев)  +1:04,4 (4)

3. Анастасия Дидоренко (Сумская)  +1:17,9 (5)

Старшие юноши

1. Дмитрий Грущак (Сумская)  18:21,3 (Innocent

2. Владимир Кошман (Сумская)  +3,9 (1)

3. Влад Гончеревский (Сумская)  +28,7 (3)

Девушки

1. Татьяна Продан (Сумская)  16:34,8 (2)

2. Юлия Городна (Львовская)  +43,2 (2)

3. Варвара Зеленская (Сумская)  +1:42,4 (1)

Юноши

1. Степан Кинаш (Харьковская)  17:44,9 (2)

2. Максим Заровный (Черниговская)  +49,3 (3)

3. Евгений Малышев (Харьковская)  +1:20,6 (3)

Младшие девушки

1. Дарья Скрябина (Киев)  18:00,2 (4)

2. Ксения Кравченко (Сумская)  +36,0 (5)

3. Елизавета Давыдова (Сумская)  +59,4 (1)

Младшие юноши

1. Владислав Горбащенко (Киев)  16:41,5 (2)

2. Сергей Супрун (Сумская)  +51,2 (4)

3. Александр Кошовец (Черниговская)  +1:00,4 (5)

Спорт Летний биатлон Роман Звонков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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