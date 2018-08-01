В Сумах прошли биатлонные соревнования

В них приняли участие почти 100 участников из Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Львовской областей и Киева. В первый день бежали спринт.
Результаты:
Женщины
1. Виктория Ермакова (Сумская) 20:48,0 (1)
2. Елена Токарь (Сумская) +1:24,6 (1)
3. Татьяна Баранюк (Сумская) +2:02,3 (2)
Мужчины
1. Денис Насыко (Сумская) 22:30,5 (2)
2. Юрий Сытник (Харьковская) +22,6 (2)
3. Богдан Буров (Сумская) +3:05,9 (3)
Старшие девушки
1. Екатерина Свинаренко (Сумская) 21:43,1 (4)
2. Лилия Стеблина (Киев) +1:04,4 (4)
3. Анастасия Дидоренко (Сумская) +1:17,9 (5)
Старшие юноши
1. Дмитрий Грущак (Сумская) 18:21,3 (
2. Владимир Кошман (Сумская) +3,9 (1)
3. Влад Гончеревский (Сумская) +28,7 (3)
Девушки
1. Татьяна Продан (Сумская) 16:34,8 (2)
2. Юлия Городна (Львовская) +43,2 (2)
3. Варвара Зеленская (Сумская) +1:42,4 (1)
Юноши
1. Степан Кинаш (Харьковская) 17:44,9 (2)
2. Максим Заровный (Черниговская) +49,3 (3)
3. Евгений Малышев (Харьковская) +1:20,6 (3)
Младшие девушки
1. Дарья Скрябина (Киев) 18:00,2 (4)
2. Ксения Кравченко (Сумская) +36,0 (5)
3. Елизавета Давыдова (Сумская) +59,4 (1)
Младшие юноши
1. Владислав Горбащенко (Киев) 16:41,5 (2)
2. Сергей Супрун (Сумская) +51,2 (4)
3. Александр Кошовец (Черниговская) +1:00,4 (5)
Летний чемпионат мира по биатлону пройдёт с 22 по 26 августа (три соревновательных дня) в чешском Нове Место....
16-17 августа в Тростянце в дендропарке Нескучное пройдут всеукраинские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек....
5 августа в г.Сколе Львовской области на учебно-спортивной базе «Тысовец» завершился летний чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....
В Тысовце (Львовская обл.) продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....
1 августа, в Тысовце (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....