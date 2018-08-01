Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:13171

Чемпионат Украины среди любителей: 3-й тур

19 августа были сыграны матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

Обе команды с Сумщины играли дома. Но если липоводолинский «Альянс» обыграл «Диназ» из Вышгорода 3:0 (Голы: Анцибор (27), Старинский (38), Тиечко (87), то чемпион Украины среди аматоров «Виктория» (Николаевка) утсупила «Авангарду» (Бзив) 1:2 (Голы: Шевченко (51) - Головатенко (28), Сомов (72).

Другие матчи:

18.08

«Авангард» Корюковка – «Агродим» (Бахмач) 1:1

«ЛНЗ-Лебедин» - «Чайка» 3:0

19.08

19.08 МФК «Первомайск» - «Факел» (Липовец) 4:1

ФК «Рубикон-Вишневое» - «Олимпик» (Кропивницкий) 1:1

После трех туров первое место занимает «ЛНЗ-Лебедин» - 9 очков, дальше – МФК «Первомайск» - 7, «Альянс» - 6… У «Виктории» 1 очко в двух матчах и 9-ое место.

Спорт Альянс Липовая Долина Аматорский футбол Виктория Николаевка Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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