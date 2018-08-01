Чемпионат Украины среди любителей: 3-й тур 19 августа были сыграны матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

Обе команды с Сумщины играли дома. Но если липоводолинский «Альянс» обыграл «Диназ» из Вышгорода 3:0 (Голы: Анцибор (27), Старинский (38), Тиечко (87), то чемпион Украины среди аматоров «Виктория» (Николаевка) утсупила «Авангарду» (Бзив) 1:2 (Голы: Шевченко (51) - Головатенко (28), Сомов (72).

Другие матчи:

18.08

«Авангард» Корюковка – «Агродим» (Бахмач) 1:1

«ЛНЗ-Лебедин» - «Чайка» 3:0

19.08

19.08 МФК «Первомайск» - «Факел» (Липовец) 4:1

ФК «Рубикон-Вишневое» - «Олимпик» (Кропивницкий) 1:1

После трех туров первое место занимает «ЛНЗ-Лебедин» - 9 очков, дальше – МФК «Первомайск» - 7, «Альянс» - 6… У «Виктории» 1 очко в двух матчах и 9-ое место.