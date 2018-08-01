В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового авто 20 августа в 21:23 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Холодногорской в Сумах.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и огонь из-под капота автомобиля. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время движения водитель автомобиля Ford услышал хлопок и увидел дым из отсека двигателя, остановившись владелец автомобиля пытался сам справиться с пламенем с помощью огнетушителя. Огнем было охвачено моторный отсек, существовала угроза распространения огня на весь легковой и газобаллонную установку в багажном отделении.

В 21:29 возгорание было локализовано, а в 21:33 полностью ликвидировано. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.