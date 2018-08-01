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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 15:591069

В Сумах полицейский сбил двух пешеходов на переходе (обновляется)

Сегодня, 21 августа, около часа назад на ул. Ивана Сирко произошло ДТП с пострадавшими.

По данным источников «Данкора», водитель красного автомобиля «Деу Ланос» сбил двух людей, женщину 1989 г.р. и девочку 2004 г.р. Автомобилем управлял работник полиции, которого сейчас судят за получение взятки.

Речь идет о Монастыреве Сергее Викторовиче. Согласно его последней декларации за 2017 год, он следователь Краснопольского отделения полиции. На сайте Судебная власть Украины есть информация о том, что он был уволен, но через суд восстановился. В то же время уголовное производство в отношении его назначено к судебному рассмотрению на 13 сентября этого года. Прокуратура Сумской области обвиняет г-на Монастырева в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 369 (неправомерная выгода).

По данным очевидцев сегодняшнего ДТП, водитель вел себя неадекватно, вероятно, находился в нетрезвом состоянии.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб подтвердил факт ДТП.

По его словам, травмировано двух пешеходов. На месте работает следственно-оперативная группа. Водителя доставят в медучреждение, где он согласно процедуры пройдёт освидетельствование на состояние опьянения.

В Сумах назначили служебное расследование по факту ДТП, совершенного полицейским
В Сумах, будучи за рулем своего «Ланоса», полицейский совершил наезд на двух пешеходов.
Происшествие произошло сегодня, в 14:07, в Сумах, на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в это время пересекали дорогу по пешеходному переходу. Сейчас их обоих с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

По касается водителя-нарушителя - он был задержан и направлен на прохождение медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя. По данному факту следственным подразделением уже начато уголовное производство по признакам ст. 286 УК Украины.

Начальник ГУНП в области Николай Лушпиенко назначил проведение служебного расследования. «В свое время мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако решением суда его в должности и в полиции восстановили, - говорит руководитель полиции области. - Моя принципиальная позиция - не только уволить данного работника, но и привлечь его к ответственности по всей строгости закона. Служебное расследование по этому поводу уже проводит Управление кадрового обеспечения ГУНП области».

В настоящее время по согласованию процессуального руководства прокуратуры области решается вопрос о задержании указанного водителя в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп ДТП с полицией ДТП с пострадавшими
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