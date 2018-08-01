В Сумах полицейский сбил двух пешеходов на переходе (обновляется) Сегодня, 21 августа, около часа назад на ул. Ивана Сирко произошло ДТП с пострадавшими.

По данным источников «Данкора», водитель красного автомобиля «Деу Ланос» сбил двух людей, женщину 1989 г.р. и девочку 2004 г.р. Автомобилем управлял работник полиции, которого сейчас судят за получение взятки.

Речь идет о Монастыреве Сергее Викторовиче. Согласно его последней декларации за 2017 год, он следователь Краснопольского отделения полиции. На сайте Судебная власть Украины есть информация о том, что он был уволен, но через суд восстановился. В то же время уголовное производство в отношении его назначено к судебному рассмотрению на 13 сентября этого года. Прокуратура Сумской области обвиняет г-на Монастырева в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 369 (неправомерная выгода).

По данным очевидцев сегодняшнего ДТП, водитель вел себя неадекватно, вероятно, находился в нетрезвом состоянии.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб подтвердил факт ДТП.

По его словам, травмировано двух пешеходов. На месте работает следственно-оперативная группа. Водителя доставят в медучреждение, где он согласно процедуры пройдёт освидетельствование на состояние опьянения.