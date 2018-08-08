Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08151

На Сумщине к 7 годам тюрьмы осуждены двое братьев-гастролеров из Черниговской области

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух братьев-гастролеров, совершивших разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище.

Досудебным расследованием установлено, что 11 марта 2017 года около 7.30 двое парней под предлогом покупки ноутбука пришли в дом жителя г. Конотоп Александра. Осмотрев гаджет, один из нападавших схватил потерпевшего руками за шею и начал его душить. В свою очередь другой достал из рюкзака металлическую биту, заранее заготовленную для совершения преступления, которой стал наносить удары по голове и руках потерпевшего. После того, как молодые люди поняли, что Александр не будет сопротивляться, забрали ноутбук и убежали из квартиры.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиции уже через несколько часов установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались два родных брата, проживающих в Черниговской области. На момент совершения преступления одному из них было 19 лет, а другому 21 год.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, по приговору суда обвиняемых признаны виновными по ч. 3 ст. 187 (разбой, связанный с проникновением в жилище) УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Право Конотоп Приговор суда Разбой
view counter

По тематике

По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)
Вчера 14:49

По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)

По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области, сегодня, 22 августа, открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением взрывного устройства в...

16.08.2018 15:26

В Конотопе отменена закупка работ за госсредства на сумму почти 13 млн грн

По принципиальной позиции прокуратуры отменена закупка работ за государственные средства на сумму почти 13 млн грн....

15.08.2018 12:47

На Сумщине будут судить предпринимателя, который во время ремонта переезда присвоил 150 тыс. грн

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который присвоил почти...

14.08.2018 09:09

На Сумщине серийным ворам дали по 3 года

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух жителей с. Перекоповка Роменского района, которые систематически обворовывали своих соседей....

09.08.2018 17:30

Полиция задержала разбойника, напавшего на магазин

Происшествие произошло в Шостке в начале апреля. Неизвестный мужчина перед закрытием магазина зашел в торговый зал и, угрожая продавщице ножом,...

Новости

В центре Сум родители школьников блокируют стройку
Сегодня 10:52
По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)
Вчера 14:49
Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ
Вчера 10:49
В Сумах полицейский сбил двух пешеходов на переходе (обновляется)
21.08.2018 15:59
В Сумах отметили День флага
Сегодня 12:17
В Сумах стартовал 1000-километровый велозаезд «Єдина Країна»
Сегодня 11:59
Сумчане снова сидят без воды
Сегодня 11:18
«Виктория» вылетела из кубка Украины только по пенальти
Сегодня 10:20
Россиянин пытался вывезти из Украины ордена и медали
Сегодня 09:42
Сумские спасатели присоединились к донорской акции коллег
Сегодня 09:11
В автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу
Сегодня 08:42
На Сумщине к 7 годам тюрьмы осуждены двое братьев-гастролеров из Черниговской области
Сегодня 08:08
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.