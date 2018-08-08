На Сумщине к 7 годам тюрьмы осуждены двое братьев-гастролеров из Черниговской области

Досудебным расследованием установлено, что 11 марта 2017 года около 7.30 двое парней под предлогом покупки ноутбука пришли в дом жителя г. Конотоп Александра. Осмотрев гаджет, один из нападавших схватил потерпевшего руками за шею и начал его душить. В свою очередь другой достал из рюкзака металлическую биту, заранее заготовленную для совершения преступления, которой стал наносить удары по голове и руках потерпевшего. После того, как молодые люди поняли, что Александр не будет сопротивляться, забрали ноутбук и убежали из квартиры.
Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиции уже через несколько часов установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались два родных брата, проживающих в Черниговской области. На момент совершения преступления одному из них было 19 лет, а другому 21 год.
Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, по приговору суда обвиняемых признаны виновными по ч. 3 ст. 187 (разбой, связанный с проникновением в жилище) УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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