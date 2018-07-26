Сегодня сумские хоккеистки сыграют с валлийскими (трансляция) Сегодня, 22 августа, в Вильнюсе (Литва) продолжатся игры отборочного турнира по хоккею на траве среди женщин к Олимпийским играм – 2020.

В нем принимают участие сборные Литвы, Чехии, Турции, Уэльса и Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. В следующий раунд проходят три первые команды.

21 августа наша команда обыграла хозяек турнира 2:0. Сегодня сыграет со сборной Уэльса, которая вчера минимально обыграла Турцию 1:0. Начало игры в 19.00.