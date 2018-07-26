Сегодня сумские хоккеистки сыграют с валлийскими (трансляция)

В нем принимают участие сборные Литвы, Чехии, Турции, Уэльса и Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. В следующий раунд проходят три первые команды.
21 августа наша команда обыграла хозяек турнира 2:0. Сегодня сыграет со сборной Уэльса, которая вчера минимально обыграла Турцию 1:0. Начало игры в 19.00.
Сегодня, 21 августа, в Вильнюсе (Литва) стартовал отборочный Олимпийский турнир по хоккею на траве среди женских команд....
Сегодня, 21 августа, в Литве стартует отборочный раунд по хоккею на траве к Олимпийским Играм-2020 в Токио....
10-11 августа в польском Валче прошли еще две товарищеские игры между женским сборными Польши и Украины....
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25 июля в Сумах прошла повторная товарищеская игра между женской сборной Украины по хоккею на траве и мужской командой из...