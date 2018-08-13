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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37118

На Сумщине пьяный водитель совершил ДТП со смертельным исходом

Предварительно установлено, что управляя мотоциклом, он не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на прохожих, которые шли по улице села.

Сегодня, 25 августа, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что в с. Спасское Кролевецкого района произошло ДТП с пострадавшими. На момент приезда сотрудников полиции их забрали в больницу. Водитель транспортного средства оставил место происшествия. Во время осмотра территории полицейские обнаружили обломки его мотоцикла.

«Весь личный состав нашего отделения был задействован на розыск водителя, - комментирует Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции. - На одной из улиц села внимание полицейских привлек молодой человек, который вел в руках мотоцикл. Транспортное средство было с характерными для ДТП повреждениями. А сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, это 19-летний уроженец соседнего села, который сейчас проживает и работает сварщиком на одной из фирм в Киеве. На праздники приехал к дедушке с бабушкой».

Одной из пострадавших 14 лет. У нее диагностировали ушиб головы. Другая, 1980 г.р, получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. А вот жизнь третьей женщине, 1988 г.р., медикам спасти не удалось.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст.286 ч. 2 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Кролевецкий район Пьяный за рулем Смертельное ДТП
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