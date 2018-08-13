Сумские хоккеистки выиграли отборочный олимпийский турнир в Литве Сегодня, 26 августа – последний день первого отборочного раунда по хоккею на траве к Олимпиаде-2020, который проходит в Вильнюсе (Литва).

Наша сборная, почти полностью состоящая из воспитанниц сумского хоккея, играла против сборной Чехии. Напряженная игра завершилась минимальной победой украинок 1:0. Единственный мяч на счету Ольги Гончаренко (53-я минута). Также в следующий раунд вышли сборные Чехии и Уэльса.