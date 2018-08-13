Сумские хоккеистки выиграли отборочный олимпийский турнир в Литве

Наша сборная, почти полностью состоящая из воспитанниц сумского хоккея, играла против сборной Чехии. Напряженная игра завершилась минимальной победой украинок 1:0. Единственный мяч на счету Ольги Гончаренко (53-я минута).
Также в следующий раунд вышли сборные Чехии и Уэльса.
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