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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12323

4-летний сумчанин нуждается в помощи

Сумчанин Богдан Хвостиёнок, 8 ноября 2013 г.р болен нейробластомом правого надпочечника.

В конце апреля 2018 года ребенок стал чаще болеть. Постоянно беспокоило горло. Во время очередного обращения к врачу с жалобами на боль в горле, лор обратил внимание на язык и вздутие живота. После консультации хирурга сделали УЗИ и обнаружили новообразование. Госпитализировали в областную онкогематологию, начали обследование. После КТ, пункции, направили в Национальный институт рака. Биопсию брали дважды. Установили диагноз и с августа 2018 года Богдан начал лечение в отделении детской онкологии НИР.

Помочь ребенку можно, перечислив деньги на карту ПриватБанка отца Дениса Хвостиёнка.

Номер карты 4149 6293 9259 4024.

Общество Нужна помощь

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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