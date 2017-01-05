4-летний сумчанин нуждается в помощи Сумчанин Богдан Хвостиёнок, 8 ноября 2013 г.р болен нейробластомом правого надпочечника.

В конце апреля 2018 года ребенок стал чаще болеть. Постоянно беспокоило горло. Во время очередного обращения к врачу с жалобами на боль в горле, лор обратил внимание на язык и вздутие живота. После консультации хирурга сделали УЗИ и обнаружили новообразование. Госпитализировали в областную онкогематологию, начали обследование. После КТ, пункции, направили в Национальный институт рака. Биопсию брали дважды. Установили диагноз и с августа 2018 года Богдан начал лечение в отделении детской онкологии НИР.

Помочь ребенку можно, перечислив деньги на карту ПриватБанка отца Дениса Хвостиёнка.

Номер карты 4149 6293 9259 4024.