Конотопский футзалист выиграл бронзу студенческого чемпионат мира 26 августа в Казахстане завершился студенческий чемпионат мира по футзулу.

В нем принимала участие и сборная Украины, в составе которой выступал воспитанник конотопского футзала Виталий Дзюба.

Наша команда на групповом этапе переиграла сборные Германии 6:1 (Дзюба забил один гол), Таиланда 3:1 и Хорватии 3:1. В четвертьфинале украинцы обыграли поляков 5:3, а в полуфинале проиграли россиянам 2:4. В малом финале наши победили португальцев 3:0. Чемпионами стали россияне.

В то же время женская сборная, правда без сумчанок, завоевала «серебро», уступив в финале россиянкам 0:2.