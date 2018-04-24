Конотопский футзалист выиграл бронзу студенческого чемпионат мира

В нем принимала участие и сборная Украины, в составе которой выступал воспитанник конотопского футзала Виталий Дзюба.
Наша команда на групповом этапе переиграла сборные Германии 6:1 (Дзюба забил один гол), Таиланда 3:1 и Хорватии 3:1. В четвертьфинале украинцы обыграли поляков 5:3, а в полуфинале проиграли россиянам 2:4. В малом финале наши победили португальцев 3:0. Чемпионами стали россияне.
В то же время женская сборная, правда без сумчанок, завоевала «серебро», уступив в финале россиянкам 0:2.
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