Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сегодня, 29 августа, с 9:30 отсутствует водоснабжение домов по ул. Веретеновская, ул. Полесская и прилегающих к ним улиц.

В 12:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 42, 44, 46 по пр. Курский.

После завершения ремонтных работ подача воды будет возобновлена.