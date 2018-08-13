Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сегодня, 29 августа, с 9:30 отсутствует водоснабжение домов по ул. Веретеновская, ул. Полесская и прилегающих к ним улиц.
В 12:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 42, 44, 46 по пр. Курский.
После завершения ремонтных работ подача воды будет возобновлена.
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