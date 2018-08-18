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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке нашли склеп директора порохового завода ХІХ века

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога.

«Выдающаяся историческая находка.
Город Шостка открывает свои тайны.
На территории Владимирского храма найден семейный склеп знаменитого генерал-майор Моландера Карла Ааронович (директора Шсткинського порохового завода 1857-1862 гг.). Во время его руководства построены:
1859 - пожарная часть завода;
1860 - казарма для солдат (ныне заводоуправления);
1861 - при заводе открыто химическую лабораторию и техническую библиотеку.
Впервые на промышленных выставках демонстрировались изделия порохового завода.
Шосткинский пороховой завод экспортировал селитру и древесный уголь», - написал г-н Нога.

Общество Склеп Шостка

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