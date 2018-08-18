В Шостке нашли склеп директора порохового завода ХІХ века Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога.

«Выдающаяся историческая находка.

Город Шостка открывает свои тайны.

На территории Владимирского храма найден семейный склеп знаменитого генерал-майор Моландера Карла Ааронович (директора Шсткинського порохового завода 1857-1862 гг.). Во время его руководства построены:

1859 - пожарная часть завода;

1860 - казарма для солдат (ныне заводоуправления);

1861 - при заводе открыто химическую лабораторию и техническую библиотеку.

Впервые на промышленных выставках демонстрировались изделия порохового завода.

Шосткинский пороховой завод экспортировал селитру и древесный уголь», - написал г-н Нога.