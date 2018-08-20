Стали известны подробности поимки наркомана за рулем маршуртки Патрульные составили на водителя маршрутного транспортного средства протокол за управление с признаками наркотического опьянения и обнаружили у него вещество, похожее на наркотическое.

3 сентября, около 23.30, на линию 102 поступило сообщение о том, что на одной из остановок на проспекте Михаила Лушпы находится транспортное средство «Рута 25», водитель которого предположительно находится в неадекватном состоянии.

Полицейские направились на данный проспект, где обнаружили и остановили данное авто. За рулем находился 34-летний водитель. Мужчина во время общения вел себя нервно и пытался избежать диалога. Во время проверки документов стражи порядка заметили, что он имеет явные признаки наркотического опьянения, поэтому и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. В присутствии двух свидетелей гражданин отказался проходить осмотр в установленном законом порядке.

В дальнейшем при поверхностной проверке патрульные обнаружили у него три шприца. Два из них были наполнены неизвестным веществом бурого и прозрачного цвета и имели признаки наркотического вещества.

Инспекторы составили на водителя административный протокол по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП и отстранили от управления. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Напоминаем, что сейчас продолжаются профилактические мероприятия под названием «Перевозчик». С начала мероприятий сумские патрульные осмотрели более 1000 автобусов, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров и составили более 230 административных материалов.