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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13226

На Центральном рынке ожидается пополнение

Как сообщил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий, в течение сентября на Центральном рынке Сум запланирован ввод в эксплуатацию второй части селянского рынка, где разместят 212 стационарных мест для сельхозпроизводителей.

Также в случае необходимости возможна установка дополнительных торговых мест для сельхозпроизводителей на территории селянского рынка между стационарными местами.

На его территории действуют льготные тарифы для пожилых людей в размере 2 грн за один погонный метр в день.

Экономика Центральный рынок

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