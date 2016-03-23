На Центральном рынке ожидается пополнение Как сообщил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий, в течение сентября на Центральном рынке Сум запланирован ввод в эксплуатацию второй части селянского рынка, где разместят 212 стационарных мест для сельхозпроизводителей.

Также в случае необходимости возможна установка дополнительных торговых мест для сельхозпроизводителей на территории селянского рынка между стационарными местами. На его территории действуют льготные тарифы для пожилых людей в размере 2 грн за один погонный метр в день.