На Центральном рынке ожидается пополнение

Также в случае необходимости возможна установка дополнительных торговых мест для сельхозпроизводителей на территории селянского рынка между стационарными местами.
На его территории действуют льготные тарифы для пожилых людей в размере 2 грн за один погонный метр в день.
Сегодня, 18 августа, городские власти провели инспекцию хода ремонтов дорог на территории Центрального рынка....
5 июля в Сумах на ул. Луговой перенесли овощной рынок возле мостика на ул. Герцена....
Сегодня, 5 апреля предприниматели последний раз торговали на ул. Луговой....
Сегодня, 31 марта, предприниматели с Центрального рынка, которые торгуют на ул. Луговой, вышли под мэрию добиваться своих прав....
После того, как рынок освободит улицу Засумская от торговли, городские власти обещают приступить к благоустройству этого района....