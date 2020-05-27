Смягчение карантина: как работает центральный рынок в Сумах (видео)

Как настроили работу продавцов на Центральном рынке в Сумах - в материале UA:СУМИ.
По новым рекомендациям Минздрава, расстояние между торговыми лотками с трех метров уменьшилась до полутора, требование о защитных экранах между продавцами и покупателями теперь отсутствует.
Также больше не измеряют температуру посетителям, скрининг проводят только работникам рынка и предпринимателям.
«На сегодняшний день, эти экраны еще остаются у нас, температуру мы, действительно, измеряем каждому нашему работнику. Антисептики остаются также у каждого работника, кроме того, эти антисептики находятся на каждом входе в рынок, и каждый желающий может ими воспользоваться. Действительно некоторые люди, попадая на территорию, снимают маски из-за жары, и мы, конечно, просим этих людей надевать маски и соблюдать карантинный режим», - рассказывает заместитель директора Центрального рынка Владимир Фильо.
Для людей, которые находятся на рынке, обязательным остается масочный режим и соблюдение дистанции - один посетитель на 10 квадратных метров.
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