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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29762

Жители Лебедина на Сумщине объяснили, почему не хотят присоединять город к Ахтырскому району (видео)

По новому проекту админустройства город Лебедин на Сумщине присоединяется к Ахтырскому району.

Местные жители не согласны с этим, и озвучили 5 причин, почему не хотят стать частью Ахтырщины, говорится в сюжете UA:СУМИ.

8 июня там провели собрание громады. Позвали также нардепа от округа, в который входит Лебединщина, Николая Задорожного.

Люди собрались в зале районной государственной администрации. Местная жительница Наталья Панченко взялась озвучить причины: «Транспортное сообщение между Лебедином, Сумами и Ахтыркой. Вторая причина – у нас госпитальный округ - это Сумы. Третья причина – 113 тыс. человек будет входить в Роменский район. Это население, а нужно - 150. Ахтырский район, если он будет создан без Лебединского, это 125 000. Четвертая причина - говорится на всех уровнях, что власти услышать людей. Вот власть должна сегодня услышать людей».

Среди присутствующих были также депутаты райсовета и его чиновники. Длительная встреча около полутора часов. По ее завершению с нардепом договорились, что перед тем, как окончательно утверждать место Лебединского района на карте области, инициативную группу примут в министерстве регионального развития. Ориентировочно, это может произойти на этой неделе (до 12 июня – ред.) - сказал Николай Задорожний.

О желании и целесообразность присоединяться к Сумскому району Лебединский райсовет и районная администрации писали письма руководителям области и чиновникам последние семь месяцев. Карту возможного нового административного деления, где Лебединский район в составе Ахтырщины, обнародовали в Кабмине.

Политика Админреформа Лебедин
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