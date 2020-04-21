В Сумах начал работать Центральный рынок (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор ООО «Центральный рынок г. Сумы» Расул Галаев....
Как сообщил начальник управления Госпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко, Центральный рынок Сум начнет работу 8 мая....
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской...
Предприниматели на рынке в Сумах решают, как соблюдать карантин после открытия....
Продовольственные рынки Сумщины начали подготовку к возобновлению работы в режиме карантина....