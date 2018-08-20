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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах появился первый в области школьный STEАM-центр

В рамках реализации проектов общественного (партиципаторного) бюджета на базе школы № 7 им. М. Савченко создали STEАM-центр.

Под него в школе специально оборудовали кабинет, где школьники, начиная со 2-го класса, смогут осваивать IT-технологии, учить физику, химию, биологию с помощью опытов и экспериментов. Для этого педагоги и дети располагают 11 компьютерами, двумя 3D-принтерами и расходными материалами для них; игровым столом для конструирования и испытания роботов, мультимедийный проектор; более 30 наборов учебных конструкторов. Бюджет проекта составил 468 042 гривен.

В течение года учителя школы с целью перенятия опыта и повышения квалификации побывали в учебных заведениях Киева. Также учителя информатики вместе с учениками 10-А и 10-В классов собрали два 3D-принтера, совершили первую пробную печать дополнительной детали для него и собственными силами собрали роботов Cubelets Twenty Kit.

«Дети охотно идут сюда. И даже летом во время каникул приходили и вместе со взрослыми обустраивали STEАM-центр», - рассказала директор школы Александра Деменко.

Аббревиатура STEАM расшифровывается как science (естественные науки), technology (технология), engineering (инженерия), art (искусство), mathematics (математика), то есть интеграция всех пяти дисциплин в единую систему обучения. Дети будут учиться моделировать, конструировать, изучать мобильную робототехнику, электронику, инженерную графику, трехмерное моделирование, прототипирование, мехатроника и тому подобное.

Создание STEАM-центра - это один из 18 проектов общественного (партиципаторного) бюджета, реализуемых в текущем году на общую сумму около 9 млн гривен.

Добавим, что 1 сентября уже стартовал очередной цикл партиципаторного бюджетирования. На проекты, которые будут реализованы в 2019 году, в городском бюджете предусмотрят 10 млн. гривен.

Общество StEAM Образование Общественный бюджет Партиципаторный бюджет Школа №7

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