Роменские спасатели вернулись из Авдеевки После выполнения в течение 2 месяцев задач по назначению, в пункт постоянной дислокации (Ромны) вернулся отряд спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, который помогал восстанавливать разрушенные дома прифронтового города Авдеевка.

За время своего пребывания на востоке спасатели Сумщины отремонтировали 85 домов, попавших под обстрел. Мужественные ребята в составе 40 человек с помощью 4 единиц техники восстанавливали поврежденные жилье, иногда буквально в каких-то сотнях метров от активных боевых действий.

Всего с момента начала работ, а именно с 21 ноября 2017 года, роменские спасатели восстановили 387 домов.