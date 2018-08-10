Роменские спасатели вернулись из Авдеевки

За время своего пребывания на востоке спасатели Сумщины отремонтировали 85 домов, попавших под обстрел. Мужественные ребята в составе 40 человек с помощью 4 единиц техники восстанавливали поврежденные жилье, иногда буквально в каких-то сотнях метров от активных боевых действий.
Всего с момента начала работ, а именно с 21 ноября 2017 года, роменские спасатели восстановили 387 домов.
28 августа в 13:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
28 августа неподалеку от с. Верхнее Песчаное работники Сумского городской отдела Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с представителем...
В Украине продолжается акция «Твоя кровь - спасительная», начатая украинскими спасателями....
14 августа в г. Ахтырка прошли совместные учения подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Главного управления Национальной полиции...
С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций Сумской городской отдел Управления ГСЧС Украины в Сумской области просит жителей г. Сумы, в...