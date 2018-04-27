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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские чернобыльцы собираются голодать под стенами пенсионного фонда (видео)

4 сентября около 60 пенсионеров-чернобыльцев митинговали под стенами Главного управления пенсионного фонда Сумской области.

Приехали из Лебедина, Тростянца, Белополья, Недригайлова и Великой Писаревки, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Лидия Самко, председатель ОО «Чернобыль-Сумы», объявила требования с которыми пришли пенсионеры:

«Немедленно пересчитать пенсию всем инвалидам-чернобыльцам по решению суда, второе: предоставить разъяснения причин невыполнения решений суда по выплате пенсии в соответствии с законом о статусе и социальной защите граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, третье: предоставить разъяснения, согласно которым было повышение пенсии только отдельным инвалидам-чернобыльцам. Немедленно начать выплату пенсии и доплаты в размере, определенном решением суда для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Елена Сависько, первый заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, говорит:

«Что касается решений судов, которые непосредственно определяют вопросы перерасчета или назначения выплаты пенсий такой категорий людей, то все эти решения выполнены органами Пенсионного фонда, суммы начислены к выплате. Но сегодня существует порядок выплаты этих средств, то есть выплаты средств по решению суда. На сегодняшний день выплату этих средств осуществляет Государственная казначейская служба. По информации этой службы, на сегодняшний день уже выплачено более 25 миллионов гривен такой группе. Все эти решения суда выполнены, и средства действительно начисляются и уже сегодня выплачиваются. Если человек не согласен с размером пенсии, которая сегодня есть, он также может обратиться к работнику Пенсионного фонда с той целью, чтобы этот размер был пересмотрен».

По словам митингующих, если их требования не удовлетворят, они объявят бессрочную голодовку.

Общество Митинг ПФУ Чернобыльцы

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