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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1865

Сумские кинологи-пограничники стали лучшими

Команда инспекторов-кинологов Сумского отряда одержала победу в соревнованиях на первенство Восточного регионального управления.

28-31 августа на базе отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского отряда проходил III этап соревнования среди инспекторов-кинологов на первенство Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Участие в соревнованиях приняли кинологические команды Луганского, Харьковского и Сумского пограничных отрядов, всего 9 военнослужащих со своими четвероногими помощниками по направлениям подготовки: розыскные собаки по поиску взрывоопасных веществ и наркотических средств.

По итогам соревнования в командном первенстве лучший результат продемонстрировали инспекторы-кинологи Сумского отряда. Второе и третье места соответственно заняли команды Луганского и Харьковского пограничных отрядов.

В индивидуальном первенстве победителями в разделах «Поиск наркотических веществ», «Поиск оружия и взрывчатых веществ» и «Розыск» соответственно стали: прапорщик Дмитрий Кириченко (Сумской отряд), старший прапорщик Александр Голомеев (Луганский отряд) и прапорщик Игорь Помазун (Харьковский отряд). Они примут участие в IX чемпионате Государственной пограничной службы Украины по дрессировке среди кинологов со служебными собаками, которые будут проведены в конце сентября в Кинологическом учебном центре (г. Великие Мосты, Львовская область).

Команды и участники соревнований награждены отличиями и кубками.

Право Кинологи Пограничники

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