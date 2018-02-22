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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3086

В Сумах разрыли реконструированную год назад Театральную площадь

В Сумах ремонтируют теплотрассу, над которой в прошлом году сделали ремонт Театральной площади за 13 млн грн.

Работники ООО «Сумытеплоэнерго» ремонтируют теплотрассу прямо в центре Сум - на Театральной площади.

Напомним, здесь уже не раз меняли ремонтировали сети, в том числе тепловики, а в прошлом году провели очередную очередь реконструкции Театральной площади. Победителем соответствующего тендера тогда стало ООО «Зенитбрук», которое выступил с предложением в 13,4 млн грн.

Общество ООО «Сумытеплоэнерго» Театральная площадь

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