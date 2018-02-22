В Сумах разрыли реконструированную год назад Театральную площадь

Работники ООО «Сумытеплоэнерго» ремонтируют теплотрассу прямо в центре Сум - на Театральной площади.
Напомним, здесь уже не раз меняли ремонтировали сети, в том числе тепловики, а в прошлом году провели очередную очередь реконструкции Театральной площади. Победителем соответствующего тендера тогда стало ООО «Зенитбрук», которое выступил с предложением в 13,4 млн грн.
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