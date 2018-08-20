В Роменскую колонию пытались переправить наркотики в морковке 4 сентября в Роменской исправительной колонии (№ 56) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

При досмотре содержимого посылки, поступившей осужденному С. от гражданина И., внутри моркови было обнаружено полимерную колбу, в которой находился полиэтиленовый пакет с веществом бурого цвета неизвестного происхождения, похожего на наркотическое.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Роменский отдела полиции ГУ НП в Сумской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.