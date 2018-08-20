На Сумщине 6-летний квадроциклист сломал ногу 9-летней девочке

В дежурную часть Липоводолинского отделения полиции от фельдшера районной больницы поступило телефонное сообщение о том, что в медучреждение доставлена 9-летняя девочка с переломом голени со смещением, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что около 19:00 ребенок без присмотра взрослых катался на самокате возле собственного дома. И в тот момент, когда она как раз остановилась на нее по неосторожности наехал на детском квадроцикле 6-тилетний мальчик. Девочка упала и получила повреждения ноги.
Полиция в очередной раз обращается к родителям с призывом не оставлять досуга малышей без внимания и контроля.
«Уважаемые родители, если вы подарили своему малышу самокат, велосипед, детскую аккумуляторную машину или квадроцикл, то играть и кататься он должна только под вашим наблюдением, - подчеркивает Артем Зацепилин, временно исполняющий обязанности начальника Липоводолинского отделения полиции. - Также уместно и полезно будет рассказать сыну или дочери о правилах дорожного движения, показать место, где они могут беспрепятственно играть, а также предупредить об осторожности, если рядом есть другие дети. Взрослым следует помнить, что обычные детские игры могут иметь серьезные и болезненные последствия».
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