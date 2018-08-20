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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0684

На Сумщине будут судить наркодилера в погонах

За незаконный оборот наркотических средств на Сумщине будут судить семь человек, среди которых и сотрудник подразделения полиции по борьбе с наркопреступностью.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной преступной группы, трех их пособников, а также еще одного сообщника, совершивших ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В ходе следствия, проведенного следственным отделом управления СБ Украины в Сумской области, установлено, что 24-летний оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности полиции Сумщины, который имеет звание старший лейтенант сумел организовать устойчивую группу наркодельцов. В зависимости от распределенных ролей двое были соорганизаторами, один - исполнителем, еще трех человек они привлекли в качестве пособников, которые по заказу организаторов в двух оборудованных нарколабораториях, расположенных в заброшенных домах Конотопского района, изготавливали наркотики для дальнейшей реализации.

Судить будут также военнослужащего Вооруженных сил Украины по контракту, который систематически скупал у вышеупомянутых лиц наркотики для продажи. В частности, находясь в зоне проведения Антитеррористической организации, неоднократно получал в почтовом отделении соответствующие посылки.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Александр Маслюк, шесть причастных к незаконному обороту наркотических средств и содержанию нарколабораторий жители г. Конотоп и Конотопского района в возрасте от 23 до 30 лет. Военнослужащий из г. Киев, ему 25 лет. Сеть сбыта распространялась по всей Украине.

Четверо обвиняемых, среди которых и полицейский, будут отвечать по ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и прекурсоров), ч. 3 ст. 313 (использование оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, квалифицирующими признаками которых является совершение преступлений в составе организованной преступной группы или группой лиц. Один из организаторов, кроме вышеупомянутых статей, будет отвечать еще и по ч. 1 ст. 14 / ч. 2 ст. 305 (приготовление контрабанды наркотических средств) УК Украины. Действия военнослужащего и еще одного пособника квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств) УК Украины.

Справка: всем обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области

Право Наркодельцы Наркотики

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