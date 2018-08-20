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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1261

В Сумах водитель грузовика повредил два легковых авто

ДТП произошло на улице Героев Крут, 4 сентября, около 11 часов.

Водитель автомобиля MAN не придерживался безопасной скорости движения и, как следствие, допустил наезд на два легковых автомобиля ВАЗ-21103 и Hyundai Accent.

В ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения.

Патрульные оградили место ДТП, после чего оформили ДТП. На 48-летнего водителя грузовика полицейские составили административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп

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