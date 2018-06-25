Родители школьников перекрыли центральную улицу Сум (обновлено, + фото)

Около сотни человек – взрослые и дети - постоянно ходят по нерегулируемому пешеходному переходу от универмага «Киев» к «МакДональдсу» и обратно, перекрыв тем самым движение.
Люди требуют отменить незаконное, по их мнению, строительство на территории школы торгового центра со стороны ул. Засумская.
На Покровской площади стоит более десятка троллейбсуов, которые не могут проехать, маршрутки пустили в объезд через ул. Набережную р. Стрелки, Первомайскую, ул. Покровскую и Петропавловскую.
Представителей городских властей пока нет.
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