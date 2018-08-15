В Ромнах нашелся ничейный памятный знак героям Чернобыля

К нему обратились жители Ромен с просьбой способствовать правовому решению ситуации с принятием на баланс города Памятного знака ликвидаторам Чернобыльской АЭС. Заявители отмечают, что в случае реконструкции или других ситуаций, требующих финансирования, Ромны даже не смогут выделить средства.
Еще одним проблемным вопросом стало обеспечение автомобилем семейного дома детского типа. Родители просят выделить транспортное средство из числа конфискованных на Сумской таможне, еще одна семья в районе просит финансовой помощи для своего тяжелобольного внука.
Как отметил Николай Клочко, однозначно эти вопросы требуют скорейшего решения, поэтому «эти вопросы я буду держать на личном контроле».
Он дал соответствующие поручения структурным подразделениям и разъяснения гражданам.
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