Отличный старт сумских грэпплеров на чемпионате мира 6 сентября в Астане (Казахстан) стартовал чемпионат мира по грэпплингу.

В первый день соревнований среди новичков, школьников, кадетов и юниоров наши ребята завоевали четыре медали. Среди школьников в в/к 53 кг чемпионство завоевал Чередниченко Даниил.

Бронзовые награды у Ткаченко Романа, Чёрного Артема и Высоцкого Максима. Отличный вклад в копилку украинской молодежной сборной.