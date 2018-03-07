Отличный старт сумских грэпплеров на чемпионате мира

В первый день соревнований среди новичков, школьников, кадетов и юниоров наши ребята завоевали четыре медали. Среди школьников в в/к 53 кг чемпионство завоевал Чередниченко Даниил.
Бронзовые награды у Ткаченко Романа, Чёрного Артема и Высоцкого Максима. Отличный вклад в копилку украинской молодежной сборной.
31 мая в Хорватии завершился чемпионат Европы по панкратиону....
30 мая в Сербии стартовал чемпионат Европы по панкратиону....
С 17 по 20 мая в Черновцах состоялся финал Кубка Украины и чемпионат Украины среди детей по панкратиону и грепплингу....
12-14 апреля в Тернополе прошел лично-командный чемпионат Украины среди юношей и юниоров по панкратиону и грепплингу....
С 2 по 4 марта в Белой Церкви проходил чемпионат Украины по панкратиону и грэпплингу среди детей и юношей 2005-2006,...