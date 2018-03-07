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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59108

Отличный старт сумских грэпплеров на чемпионате мира

6 сентября в Астане (Казахстан) стартовал чемпионат мира по грэпплингу.

В первый день соревнований среди новичков, школьников, кадетов и юниоров наши ребята завоевали четыре медали. Среди школьников в в/к 53 кг чемпионство завоевал Чередниченко Даниил.

Бронзовые награды у Ткаченко Романа, Чёрного Артема и Высоцкого Максима. Отличный вклад в копилку украинской молодежной сборной.

 
Спорт Грэпплинг Панкратион

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