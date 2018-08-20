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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине создадут Белопольскую ОТГ

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 04.09.2018 года № 530-ОД утверждено Заключение о соответствии Конституции и законам Украины проектов решений Нововирковского, Рыжевского, Белопольского, Павловского, Искрискивщинского и Ободовского местных советов, которыми предусматривается добровольное объединение указанных территориальных громад и образование Белопольской городской ОТГ с центром в городе Белополье.

Долгожданное появление положительного заключения и распоряжения о его утверждении - это результат совместных усилий органов местного самоуправления и территориальных громад Белопольского района, а также команды советников Сумского Центра развития местного самоуправления, созданного в рамках программы U-LEAD с Европой при поддержке Минрегиона, и аппарата Сумской облгосадминистрации, сообщили в ведомстве.

Теперь на повестке дня пяти сельских и одного городского советов стоит вопрос о принятии окончательных решений о добровольном объединении территориальных громад и, соответственно, образования Белопольской ОТГ, после чего глава громады-инициатора (Белопольский городской голова Юрий Зарко), будет иметь возможность обратиться к Сумскую ОГА с ходатайством о направлении обращения в ЦИК для назначения первых выборов депутатов и главы Белопольская ОТГ.

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