На Сумщине создадут Белопольскую ОТГ

Долгожданное появление положительного заключения и распоряжения о его утверждении - это результат совместных усилий органов местного самоуправления и территориальных громад Белопольского района, а также команды советников Сумского Центра развития местного самоуправления, созданного в рамках программы U-LEAD с Европой при поддержке Минрегиона, и аппарата Сумской облгосадминистрации, сообщили в ведомстве.
Теперь на повестке дня пяти сельских и одного городского советов стоит вопрос о принятии окончательных решений о добровольном объединении территориальных громад и, соответственно, образования Белопольской ОТГ, после чего глава громады-инициатора (Белопольский городской голова Юрий Зарко), будет иметь возможность обратиться к Сумскую ОГА с ходатайством о направлении обращения в ЦИК для назначения первых выборов депутатов и главы Белопольская ОТГ.