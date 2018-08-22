В Сумах отпраздновали 40-летие хоккея на траве

За это время менялись названия команд, менялись лица, но несмотря на все трудности нашим хоккеисткам в составе национальных сборных Украины удалось «прорубить» не только окно, а целые двери в Европу, получив спортивные трофеи различного достоинства.
С 1978 года наши хоккеистки неоднократно становились чемпионами Украины, были призерами Кубка европейских чемпионов и чемпионата Европы. Все это результат упорной и кропотливой сотрудничества государственных, общественных и коммерческих структур, а также персонально каждого, кто прилагает усилия для обеспечения высококачественной подготовки спортсменов.
В рамках празднования была организован и проведен товарищеский матч команд ветеранов «Буревестник» (так называлась первая в Сумах команда) и «Сумчанки», в котором победили ветераны со счетом 6:2.
Также были отмечены основатели хоккейного движения в г. Сумы.
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