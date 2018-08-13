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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:48255

Почти 132 млн грн выделил Кабмин для развития сельской медицины на Сумщине

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, на этот год запланировано строительство 13 современных амбулаторий, на что будет потрачено около 65 млн гривен (почти 51,8 миллиона - финансирование из государственного бюджета, остальные - местные бюджеты). Кроме того, 80,7 миллиона гривен государственных средств оставшихся планируют использовать на приобретение медавтомобилей для сельских амбулаторий, закупку оборудования и т.п.

Общество Здравоохранение Сельская медицина

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