Почти 132 млн грн выделил Кабмин для развития сельской медицины на Сумщине

По его словам, на этот год запланировано строительство 13 современных амбулаторий, на что будет потрачено около 65 млн гривен (почти 51,8 миллиона - финансирование из государственного бюджета, остальные - местные бюджеты). Кроме того, 80,7 миллиона гривен государственных средств оставшихся планируют использовать на приобретение медавтомобилей для сельских амбулаторий, закупку оборудования и т.п.
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Центры первичной медико-санитарной помощи города Сумы заключили договоры по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения с Национальной службой здоровья Украины....
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