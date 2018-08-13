Почти 132 млн грн выделил Кабмин для развития сельской медицины на Сумщине Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, на этот год запланировано строительство 13 современных амбулаторий, на что будет потрачено около 65 млн гривен (почти 51,8 миллиона - финансирование из государственного бюджета, остальные - местные бюджеты). Кроме того, 80,7 миллиона гривен государственных средств оставшихся планируют использовать на приобретение медавтомобилей для сельских амбулаторий, закупку оборудования и т.п.