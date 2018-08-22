В Сумах обокрали Свято-Георгиевский храм (видео) Воров сняли камеры видеонаблюдения в храме на Десятке.

9 сентября в Свято-Георгиевский храм на ул. Интернационалистов зашли мужчина и женщина. Мужчина стал вынимать деньги из ящика с пожертвованиями, женщина его прикрывала, пока их не застукал работник храма. к сожалению, задержать воров, не удалось.