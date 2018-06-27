Уже с завтрашнего дня сумчане будут платить за воду больше КП «Горводоканал» информирует о том, что с 12 сентября плата за услуги предприятия будет начисляться по скорректированным тарифам.

В соответствии с постановлением НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141» от 4 сентября 2018 № 957 тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для потребителей с завтрашнего дня будут составлять:

- централизованное водоснабжение - 8,556 грн/м3 с НДС (7,13 грн/м3 без НДС);

- централизованное водоотведение - 7,380 грн/м3 с НДС (6,15 грн/м3 без НДС).

В соответствии с постановлением НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868» от 4 сентября 2018 тарифы на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) для потребителей с завтрашнего дня будут составлять:

- централизованное снабжение холодной воды - 8,880 грн/м3 с НДС (7,4 грн/м3 без НДС),

- централизованное водоотведение - 7,656 грн за 1 м3 с НДС (6,38 грн за 1 м3 без НДС).