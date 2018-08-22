На Сумщине поймали шесть наркоманов за день Только за последние сутки правоохранители обнаружили шестерых жителей области, которые хранили наркотические или психотропные вещества.

Так, работники детективного подразделения ГУНП области изъяли у 44-летней сумчанки 2 грамма амфетамина и задокументировали сбыт 29-летним жителем Сум 3 мл опия ацетилированного.

Правоохранители Липоводолинского отделения полиции нашли дома у 20-летней жительницы района 29 грамм конопли, кроме того, девушка «гостеприимно» предоставляла свое жилье для употребления наркотиков своему 32-летнему знакомому.

Сотрудники Сумского городского отдела полиции при личном досмотре обнаружили у 28-летнего молодого человека 6 блистеров по 10 таблеток каждый медпрепарата, похожего на наркотическое вещество, общим весом 4 грамма. Другой 27-летний сумчанин имел при себе 0,3 грамм вероятного амфетамина.

В одном из сел Сумского района местные полицейские остановили 51-летнего мужчину, который имел при себе пакетик с 10 граммами марихуаны и «бульбулятор» - самодельное устройство для ее применения путем курения.

Сейчас по всем фактам проводится проверка, открыты уголовные производства по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции призывают граждан сообщать по спецлинии «102» о любых известных им фактах изготовления, распространения, реализации, перевозки или хранения наркотических или психотропных веществ, или выращивания конопли или мака снотворного, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.