На Сумщине украли почти тонну меда В одном из сел Белопольского района воры, воспользовавшись невнимательностью хозяина, который не закрыл на ночь подсобное помещение, украли со двора 940 килограммов меда.

По мнению правоохранителей, ущерб может составлять более 100 000 гривен. По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), в рамках которого устанавливаются личности злоумышленников и их местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.