«Виктория» стартовала в кубке Украины 12 сентября «Виктория» из Николаевки сыграла в 1/16 финала кубка Украины по футболу среди аматоров.

Первая игра прошла для команды с Белопольщины на домашнем поле и завершилась победой со счетом 2:1. На 6-ой минуте счет открыл Вячеслав Шевченко, через 7 минут гости восстановили статус-кво. Во втором тайме Вячеслав Акимов вывел хозяев вперед. Так матч и закончился. Ответная игра пройдет через неделю.