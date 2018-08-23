«Виктория» стартовала в кубке Украины

Первая игра прошла для команды с Белопольщины на домашнем поле и завершилась победой со счетом 2:1. На 6-ой минуте счет открыл Вячеслав Шевченко, через 7 минут гости восстановили статус-кво. Во втором тайме Вячеслав Акимов вывел хозяев вперед. Так матч и закончился. Ответная игра пройдет через неделю.
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