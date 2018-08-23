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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3490

«Виктория» стартовала в кубке Украины

12 сентября «Виктория» из Николаевки сыграла в 1/16 финала кубка Украины по футболу среди аматоров.

Первая игра прошла для команды с Белопольщины на домашнем поле и завершилась победой со счетом 2:1. На 6-ой минуте счет открыл Вячеслав Шевченко, через 7 минут гости восстановили статус-кво. Во втором тайме Вячеслав Акимов вывел хозяев вперед. Так матч и закончился. Ответная игра пройдет через неделю.

Спорт Виктория Николаевка Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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