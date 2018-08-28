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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55161

В Сумской СИЗО пытались передать наркоту в кроссовках

13 сентября благодаря профессиональным действиям сотрудников государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Е. от гражданина С., в подошве кроссовок, было обнаружено полимерный пакет, внутри которого находился кусок медицинского бинта, пропитанный веществом темно-коричневого цвета неизвестного происхождения, с резким запахом уксуса.

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Наркотики

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