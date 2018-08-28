В Сумской СИЗО пытались передать наркоту в кроссовках

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Е. от гражданина С., в подошве кроссовок, было обнаружено полимерный пакет, внутри которого находился кусок медицинского бинта, пропитанный веществом темно-коричневого цвета неизвестного происхождения, с резким запахом уксуса.
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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