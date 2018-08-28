В Сумах столкнулись маршрутка с «Мерседесом»: шестеро пострадавших

Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, столкнулись «Мерседес» и маршрутка. Предварительно, пострадали два человека из легковушки и четверо пассажиров маршрутки. Трое госпитализированы.
В Сумах водитель совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте....
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