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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02641

В Сумах столкнулись маршрутка с «Мерседесом»: шестеро пострадавших

Сегодня, 14 сентября, около 13.20 в Сумах на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова произошло ДТП.

Павел Коробка

Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, столкнулись «Мерседес» и маршрутка. Предварительно, пострадали два человека из легковушки и четверо пассажиров маршрутки. Трое госпитализированы.

Право Дтп ДТП с маршуткой ДТП с пострадавшими

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