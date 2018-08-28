В Сумах скоро закончатся тренеры ДЮСШ (петиция)

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О повышении зарплаты коллективов городских ДЮСШ».
«На сегодняшний день заработная плата молодого тренера ДЮСШ без категории составляет 3471,00 грн (по закону с доплатой минимальная заработная плата 3723,00 без отчислений).
Фактически молодой тренер за свой заработок не может достойно содержать свою семью.
Обычно, расходы тренера на поездки для участия воспитанников в спортивных соревнованиях также ложатся на доход семьи тренера.
Низкий уровень заработной платы создал условия, когда опытные тренеры спортивных школ пенсионного и предпенсионного возраста не могут подобрать себе на замену молодые кадры.
Остается низкой заработная плата других категорий работников ДЮСШ: фактически заработная плата технического работника (уборщика), бухгалтера, тренера-преподавателя, медицинской сестры, инструкторов-методистов почти не отличаются. Данный вопрос также требует рассмотрения.
Уже скоро может наступить время, когда проводить тренировки среди воспитанников коммунальных ДЮСШ будет некому. Этого допустить нельзя. Развитие детей и молодежи должно быть основным приоритетом для власти.
Учитывая это, просим:
1. Обратить внимание на проблему обновления тренерского потенциала спортивных школ города.
2. Предусмотреть расходы на увеличение заработной платы работника городских ДЮСШ в проекте решения Сумского городского совета «О городском бюджете на 2019 год».
3. На ближайшей сессии городского совета рассмотреть вопрос увеличения финансовой поддержки коллективам ДЮСШ города уже в 2018 году», - пишет автор петиции Гуляев Игорь Алексеевич.
Напомним: полгода назад на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения депутата Владимир Чепик о доплате тренерам ДЮСШ, однако городской совет не поддержал его, мотивируя тем, что того же захотят учителя, врачи и другие бюджетники.
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