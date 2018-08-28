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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08151

В Сумах скоро закончатся тренеры ДЮСШ (петиция)

Сумчане голосуют за повышение зарплаты детским тренерам.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О повышении зарплаты коллективов городских ДЮСШ».

«На сегодняшний день заработная плата молодого тренера ДЮСШ без категории составляет 3471,00 грн (по закону с доплатой минимальная заработная плата 3723,00 без отчислений).

Фактически молодой тренер за свой заработок не может достойно содержать свою семью.

Обычно, расходы тренера на поездки для участия воспитанников в спортивных соревнованиях также ложатся на доход семьи тренера.

Низкий уровень заработной платы создал условия, когда опытные тренеры спортивных школ пенсионного и предпенсионного возраста не могут подобрать себе на замену молодые кадры.

Остается низкой заработная плата других категорий работников ДЮСШ: фактически заработная плата технического работника (уборщика), бухгалтера, тренера-преподавателя, медицинской сестры, инструкторов-методистов почти не отличаются. Данный вопрос также требует рассмотрения.

Уже скоро может наступить время, когда проводить тренировки среди воспитанников коммунальных ДЮСШ будет некому. Этого допустить нельзя. Развитие детей и молодежи должно быть основным приоритетом для власти.

Учитывая это, просим:

1. Обратить внимание на проблему обновления тренерского потенциала спортивных школ города.

2. Предусмотреть расходы на увеличение заработной платы работника городских ДЮСШ в проекте решения Сумского городского совета «О городском бюджете на 2019 год».

3. На ближайшей сессии городского совета рассмотреть вопрос увеличения финансовой поддержки коллективам ДЮСШ города уже в 2018 году», - пишет автор петиции Гуляев Игорь Алексеевич.

Напомним: полгода назад на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения депутата Владимир Чепик о доплате тренерам ДЮСШ, однако городской совет не поддержал его, мотивируя тем, что того же захотят учителя, врачи и другие бюджетники.

Спорт ДЮСШ Петиция Тренеры

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