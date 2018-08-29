На Сумщине произошло смертельное ДТП

Сегодня ночью, 14 сентября, около полуночи, на выезде из Кролевца на трассу Кипти – Глухов - Бачевск возле магазина произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пишет Сайт Кролевца. ВАЗ-2109 двигался со стороны магазина, а «Нива Chevrolet» с глуховского направления. «Девятка» выехала на полосу встречного движения, и оба водителя пытались избежать столкновения, однако не удалось… В результате лобового столкновения водитель ВАЗ-2109 скончался на месте, а пассажир с тяжелыми травмами доставили в Кролевецкую ЦРБ, где его прооперировали. Четыре человека, находившиеся в «Ниве Chevrolet», тоже пострадали. Они доставлены в больницу с травами различной степени тяжести. По факту ДТП ведется следствие.
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