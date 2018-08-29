В Ромнах заработала новая ФМ-радиостудия «Ромен» По случаю празднования Дня города в городе Ромны открыли горрайонную ФМ-радиостудию «Ромен».

В мероприятии приняли участие глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, замглавы Сумского облсовета Татьяна Головко, представитель Национального совета по вопросам радио и телевидения в Сумской области Лариса Якубенко, городской голова Ромен Сергей Салатун, глава Роменской райгосадминистрации Валерий Билоха…

Мэр Сергей Салатун отметил, что город расположен на юге Сумской области и насчитывает 42 тыс. жителей. Сумская область находится в северо-восточной части Украины, ее особенностью является ее приграничный статус, поэтому очень важно обеспечить наше приграничье украинским вещанием, в частности локальным радиовещанием.

Губернатор Николай Клочко подчеркнул, что Сумщине как приграничному региону чрезвычайно важно противодействовать информационной экспансии со стороны Российской Федерации. Он отметил, что радио громад - это действенный инструмент информирования жителей области, который приобретает дополнительную актуальность в условиях реформы децентрализации.

В настоящее время в городе Ромны и Роменском районе почти на 100 тыс. населения единственным вещателем территориальной громады выступала горрайонная радиостудия проводного вещания «Ромен», учредителями которой являются Роменская райгосадминистрация и Роменский горсовет.

Представитель Нацсовета по вопросам радио и телевидения Лариса Якубенко отметила, что Сумщина - в приоритете Национального совета по усилению безопасности информационного пространства и стала первым регионом, где будет реализован проект «Радио громад».

В сентябре 2017 года победителем конкурса на радиочастоту 106,6МГЦ в г. Ромны Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признала горрайонную радиостудию «Ромен».

Городская и районная власти сделали все возможное, чтобы сохранить районную радиостудию (вообще в Сумской области сохранилось только 8 студий). В данной студии был базовый комплект для выхода в эфир, но для FM-радио нужно было обновить оборудование и усовершенствовать студию. Депутаты городского совета выделили для этого средства (около 600 тыс. грн).

Таким образом, редакция проводного радиовещания создала полноценную ФМ-радиостанцию и реализовала проект «Вещание громад».

Объем вещания - 24 часа в сутки. Программной концепцией предусмотрено, что в общем объеме вещания не менее 15 % должны составлять информационные передачи местной тематики. Остальное время - ретрансляция программ общественного вещателя. Передатчик мощностью в 200 Вт позволит охватить вещанием почти весь Роменский район.