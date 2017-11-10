Сумчане отличились на чемпионате Украины по сумо

Турнир состоялся на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» на Арабатской стрелке. В чемпионате приняли участие 310 спортсменов из 14 областей Украины.
В возрастной группе до 14 лет «бронзу» в весе до 60 кг завоевал Дмитрий Горшков. В возрасте U16 у нас сразу два золота – чемпионами Украины стали Даниил Шилов (55 кг) и Егор Крупский (75 кг). Кроме победы, парни завоевали право представлять нашу страну на чемпионате Европы в Эстонии 23-26 октября. Еще в этой категории бронзовые медали в активе Матфея Юхтенко (55 кг) и Даниила Фоменко (75 кг). Егор Крупский и Владислав Рашевский добавили к своим достижениям победу в командных соревнованиях.
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